Coupe d’Allemagne : le Bayern Munich domine Cologne, Fribourg et l’Union Berlin également qualifiés

Dernière salve des seizièmes de finale de la Coupe d’Allemagne. Après notamment la qualification en prolongation du Bayer Leverkusen contre Paderborn, le Bayern Munich, lui, n’a pas tremblé sur la pelouse de Cologne (1-4). Piqués par le but adverse de Ragnar Ache, les Bavarois ont renversé le score en deux minutes grâce à Luis Díaz et Harry Kane, coup sur coup. L’attaquant anglais a récidivé à l’heure de jeu et le Français Michael Olise s’est joint à la fête un peu plus tard. Dans un match très disputé, l’Union Berlin et Bielefeld n’ont pas réussi à se départager avant la prolongation. C’est finalement la formation de Bundesliga qui l’a emporté sur une frappe bienvenue de Danilho Doekhi à la 106e (2-1). Durant le temps réglementaire, la tête de Leopold Querfeld avait récompensé la bonne dynamique du club berlinois, rattrapé par un autre coup de casque, celui de Monju Momuluh.

Pourtant en grande forme en ce début de saison et premier du classement en 2. Bundesliga, Schalke 04 s’est lourdement incliné contre Darmstadt (4-0), autre équipe de deuxième division allemande. Hiroki Akiyama, Matej Maglica, Fraser Hornby et Bartosz Białek ont inscrit les buts des Lilien. Entre le Fortuna Düsseldorf et Fribourg, l’ordre a été respecté, avec un succès logique des Breisgau-Brasilianer (1-3). L’entame de match parfaite — avec des buts d’Igor Matanović et Vincenzo Grifo — ainsi qu’un tir de Derry Scherhant dans les arrêts de jeu, a suffi pour passer au tour suivant, malgré la réduction du score signée Anouar El Azzouzi.

Les résultats des matchs de 20h45 :

Cologne 1 - 4 Bayern Munich : Ragnar Ache (31e) ; Luis Díaz (36e), Harry Kane (38e, 64e), Michael Olise (72e)

Union Berlin 2 - 1 Bielefeld : Leopold Querfeld (11e) ; Monju Momuluh (27e)

Darmstadt 4 - 0 Schalke 04 : Hiroki Akiyama (23e), Matej Maglica (28e), Fraser Hornby (48e), Bartosz Białek (60e)

Fortuna Düsseldorf 1 - 3 Fribourg : Anouar El Azzouzi (20e) ; Igor Matanović (1e), Vincenzo Grifo (6e), Derry Scherhant (90e+3)