Coupe d’Allemagne : le Bayer Leverkusen frôle l’élimination contre Paderborn, Stuttgart maîtrise Mayence

Les seizièmes de finale de la Coupe d’Allemagne se poursuivaient ce mercredi avec la qualification très compliquée du Bayer Leverkusen, vainqueur en prolongations contre Paderborn (2-4), pensionnaire de deuxième division allemande. Après un premier acte équilibré, la rencontre s’est décantée au retour des vestiaires, à la suite de l’expulsion de Felix Götze, coupable d’une faute volontaire en position de dernier défenseur. Spécialiste de l’exercice, Alejandro Grimaldo s’est ensuite chargé de tirer et de convertir le coup franc d’une sublime frappe du gauche — déjà son quatrième but sur coup franc cette saison. Alors que le Bayer croyait avoir fait le plus dur, Stefano Marino a égalisé de la tête à l’entrée du temps additionnel, repoussant la décision en prolongations. Son coéquipier Sven Michel a ensuite renversé le score d’une frappe à l’entrée de la surface, mais l’ancien défenseur de Liverpool Jarell Quansah a remis tout le monde à égalité. Après plusieurs occasions franches ratées, notamment par le jeune avant-centre Christian Kofane, Ibrahim Maza et Aleix García ont marqué coup sur coup dans les derniers instants de la rencontre.

Actuel troisième de Bundesliga, à six points de l’invincible Bayern Munich, Stuttgart a confirmé son statut de favori en dominant Mayence à l’extérieur (0-2). Servi par le Marocain Bilal El Khannouss, Luca Jaquez a très vite donné l’avantage aux siens à la suite d’un corner, avant qu’Atakan Karazor ne scelle le sort de la rencontre en seconde période à la suite d’une contre-attaque. Dans un duel entre deux équipes de 2. Bundesliga, Kaiserslautern s’est imposé sur la pelouse de Greuther Fürth (0-1), grâce à un but de l’ancien Toulousain Naatan Skyttä. Enfin, pas d’exploit pour Illertissen, battu 3-0 sur sa pelouse par Magdebourg. Le club de Regionalliga Bavière a cédé sur des buts de Maximilian Breunig, Marcus Mathisen et Noah Pesch.

Les résultats des matchs de 18h00 :

Mayence 0 - 2 Stuttgart : Luca Jaquez (6e), Atakan Karazor (73e)

Illertissen 0 - 3 Magdebourg : Maximilian Breunig (11e), Marcus Mathisen (31e), Noah Pesch (84e)

Paderborn 2 - 4 après prolongations Bayer Leverkusen : Stefano Marino (90e), Sven Michel (96e) ; Alejandro Grimaldo (60e), Jarell Quansah (105e+1), Ibrahim Maza (120e+2), Aleix García (120e+4)

Greuther Fürth 0 - 1 Kaiserslautern : Naatan Skyttä (12e)