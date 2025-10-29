Ligue 1
OM : De Zerbi donne des nouvelles de Bilal Nadir
@Maxppp
Bilal Nadir a connu une soirée difficile lors de ce nul de l’OM contre Angers. Entré à la 76e à la place de Paixao, le milieu de terrain est sorti sur civière 11 minutes plus tard, victime d’un malaise.
«Il a perdu connaissance, il est parti à l’hôpital pour des tests et des contrôles. On est tous préoccupés, on espère que ce n’est rien de grave» a réagi Roberto De Zerbi en conférence de presse.
