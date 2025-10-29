Italie : un arbitre au cœur d’un scandale de matchs truqués et de paris illégaux

Un scandale secoue le football italien. 5 personnes ont été placées en assignation à résidence dans le cadre de l’opération « Penalty », menée par la Guardia di Finanza (la police financière italienne) et les Carabiniers à Reggio de Calabre. Au centre de l’affaire : Luigi Catanoso, un arbitre de Primavera et de Serie C, accusé d’avoir corrompu plusieurs collègues avec des sommes allant jusqu’à 10 000 € pour manipuler les résultats de matchs et favoriser des paris truqués sur le nombre de buts. L’enquête a été ouverte après la détection d’un flux anormal de paris sur une rencontre du championnat Primavera, notamment Benevento-Cesena, sur laquelle près de 41 000 € avaient été misés.

Selon le procureur Giuseppe Borrelli, le réseau reposait sur un système de corruption bien organisé, soutenu par deux entrepreneurs toscans propriétaires d’un bureau de paris à Sesto Fiorentino, déjà arrêtés. Aucun joueur ne serait directement impliqué, mais les arbitres corrompus auraient distribué des pénaltys et cartons rouges injustifiés pour influencer les résultats d’après la Gazzetta dello Sport. Le parquet estime que Catanoso projetait d’étendre ses activités aux divisions professionnelles, après avoir déjà manipulé des matchs chez les jeunes. Affaire à suivre…