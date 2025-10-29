Le Real Madrid a pris sa décision pour Vinicius Jr

Vinicius Junior (25 ans) fait beaucoup parler de lui depuis qu’il a piqué une grosse colère dimanche lors du Clasico. Le Brésilien est une nouvelle fois sorti avant la fin de la rencontre. Ce qui a eu le don de l’agacer, lui qui a brandi la menace d’un départ dans son emportement. Depuis, plusieurs médias espagnols se sont emparés du sujet et dévoilent leurs informations heure après heure. Hier, Radio Marca, par le biais du journaliste Roberto Gomes, a évoqué une «situation très grave» pour le Real Madrid avec l’international auriverde.

Le Real Madrid compte sur Vini Jr

La publication a ensuite précisé : «Vinicius est sur le marché, à moins qu’il n’y ait une opération rapide et urgente du Real Madrid pour le renouveler. La première erreur est commise, et tactiquement grave, par l’entraîneur du Real Madrid. Il y a une énorme inquiétude parce que Vinicius va gagner la bataille. Le président du Real Madrid doit choisir entre Alonso et Vinicius. Vinicius, il n’y en a qu’un au monde. Il y a beaucoup d’entraîneurs.» Pourtant, les autres médias ibériques assurent que Florentino Pérez et la direction sont derrière Xabi Alonso, qui a leur confiance. Et Vini Jr dans tout cela ?

Si Radio Marca a évoqué le fait qu’il serait sur le marché, Sport a ajouté ce mercredi que le Brésilien, courtisé par l’Arabie saoudite depuis très longtemps, aurait une préférence pour… le PSG. Selon le média pro-Barça, il rêverait de collaborer avec Luis Enrique. Une information à prendre avec des pincettes. En revanche, on peut faire un peu plus confiance à la Cadena SER. Ce mercredi, la radio ibérique, réputée pour son sérieux, explique que le Real Madrid compte toujours sur Vinicius Jr, dont le bail actuel se termine en 2027.

Sa prolongation est toujours souhaitée

Les relations entre le club et les agents du Brésilien existent toujours, même si le dossier de sa prolongation est en stand-by ces derniers mois. La SER assure que les discussions entre les deux parties sont toujours en cours. Mieux, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu sont très optimistes concernant la conclusion d’un accord prochainement pour une prolongation de contrat jusqu’en juin 2030. Conscients que les relations entre Xabi Alonso et le joueur sont très tendues, les dirigeants, qui estiment qu’il s’agit d’un souci de terrain qui n’a rien à voir avec le club, ont la ferme volonté de prolonger Vini Jr.

Xabi Alonso a rencontré le joueur, qui a présenté ses excuses pour son attitude. Le techncien va malgré tout devoir trouver des solutions pour arrondir les angles avec le Brésilien. Un élément toujours considéré comme un joueur clé et dont les performances ne sont pas mauvaises aux yeux de ses patrons. Malgré tout, il devra améliorer son comportement, qui n’a pas été apprécié dimanche soir lorsqu’il a pesté après son remplacement et qu’il a regagné les vestiaires avant de revenir sur le banc. Malgré tout, le Real Madrid compte sur le footballeur de 25 ans aujourd’hui et à l’avenir. Xabi Alonso est fixé.