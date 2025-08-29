Menu Rechercher
Le groupe du Real Madrid face à Majorque avec Ceballos et Rodrygo

Dani Ceballos avec le Real Madrid @Maxppp
Real Madrid Majorque

Xabi Alonso pourra compter sur un groupe presque au complet ce samedi pour la réception de Majorque en Liga. Le technicien espagnol a dévoilé la liste de joueurs retenus pour la rencontre, et on y retrouve sans surprise Kylian Mbappé, déjà auteur de trois buts en deux journées. En attaque, Vinicius Junior, Gonzalo Garcia, l’Argentin Franco Mastantuono, ou le courtisé Rodrygo, sont là.

Aurélien Tchouameni, appelé par Didier Deschamps cette semaine en Bleus, répond également à l’appel, mais pas Eduardo Camavinga, encore trop juste. Arda Güler est convoqué, comme Dani Ceballos, qui n’ira finalement pas à l’OM. En défense, les recrues Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen et Alvaro Carreras, sont toutes présentes.

