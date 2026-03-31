Tottenham : c’est bouclé pour Roberto De Zerbi !

Seulement un mois et demi après son départ de l’OM, Roberto De Zerbi a bel et bien retrouvé un banc. Plusieurs médias italiens annoncent que l’ex-technicien de Brighton a donné son accord à Tottenham et s’apprête à s’y engager pour les cinq prochaines saisons. Après plusieurs jours de négociations, l’entraîneur italien a tranché concernant son avenir.

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Une officialisation de sa nomination est attendue dans les prochaines heures, alors que les Spurs cherchent un nouvel élan après le départ d’Igor Tudor. Alors que les Spurs sont en pleine lutte pour le maintien en Premier League, avec seulement un point d’avance sur West Ham United, Roberto De Zerbi aura la lourde tâche d’éloigner le club londonien du maintien, avec un calendrier à venir qui s’annonce particulièrement relevé, avec des matchs face à son ancien club de Brighton, Aston Villa, Chelsea ou encore Everton.