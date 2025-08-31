Menu Rechercher
Real Madrid : la réaction énigmatique de Kylian Mbappé à son but annulé contre Majorque

Par André Martins
Kylian Mbappé avec le Real @Maxppp
Real Madrid 2-1 Majorque

Lors de la victoire renversante du Real Madrid face à Majorque (2-1), pour le compte de la troisième journée de Liga, Kylian Mbappé a vu deux de ses buts être annulés par l’arbitre, dont un pour un hors-jeu de seulement quelques centimètres.

El Chiringuito TV
💥¡El enigmático mensaje de Mbappé en sus stories!

✖️ El delantero publicó la imagen del VAR que anuló uno de sus tantos ante el Mallorca.
Ce dimanche, l’attaquant français a publié sur Instagram l’image du VAR ayant conduit à l’annulation de son but. S’il a choisi de ne rien écrire en légende, on devine que l’ancien Parisien n’est visiblement pas d’accord avec la décision. En conférence de presse après la rencontre, son entraîneur Xabi Alonso avait lui aussi exprimé son désaccord avec certaines décisions arbitrales.

