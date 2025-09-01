Le Real Betis s’offre définitivement Antony

Après une longue période de négociations, Manchester United est tombé d’accord avec le Betis Séville pour la vente d’Antony, pour un montant de 25 millions d’euros, incluant 3 millions de bonus potentiels et une clause de revente de 50 % sur tout bénéfice futur. Après un prêt réussi lors de la seconde moitié de la saison 2024-2025 (9 buts et 5 passes décisives en 26 matchs), le club espagnol enrôle définitivement l’ailier brésilien de 23 ans.

La suite après cette publicité

«Manchester United et le Real Betis ont conclu un accord pour le transfert permanent d’Antony, sous réserve de l’obtention de l’autorisation internationale et de l’enregistrement. L’international brésilien a rejoint le club où il avait passé la deuxième partie de la saison dernière sous forme de prêt, marquant neuf fois en 26 matches toutes compétitions confondues», indique le club mancunien. Arrivé à Manchester United en 2022 pour 95 millions d’euros, l’ancien joueur de l’Ajax n’a jamais vraiment répondu aux attentes, avec une seule saison correcte suivie d’un net déclin.