Menu Rechercher
Commenter 3
Officiel Premier League

Senne Lammens signe à Manchester United

Par Aurélien Macedo
1 min.
Senne Lammens @Maxppp

Alors qu’André Onana est blessé et n’a pas toujours donné satisfaction et que son remplaçant Altay Bayindir s’est spécialisé dans les boulettes, Manchester United se cherchait un nouveau gardien. Les Red Devils qui ont aussi tenté Emiliano Martinez viennent de boucler l’arrivée de Senne Lammens (23 ans).

La suite après cette publicité
Manchester United
A warm United welcome to our new goalkeeper: Senne Lammens! 🧤🇧🇪
Voir sur X

Le gardien belge débarque en Angleterre en provenance d’Antwerp pour 21 millions d’euros hors bonus. «Manchester United a le plaisir d’annoncer que Senne Lammens a rejoint le club, sous réserve de l’obtention de son transfert international et de son enregistrement. Le gardien de but a signé un contrat jusqu’en juin 2030», peut-on lire dans un communiqué.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Pro League
Antwerp
Man United
Senne Lammens

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Pro League Jupiler Pro League
Antwerp Logo Antwerp
Man United Logo Manchester United FC
Senne Lammens Senne Lammens
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier