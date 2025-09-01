Senne Lammens signe à Manchester United

Alors qu’André Onana est blessé et n’a pas toujours donné satisfaction et que son remplaçant Altay Bayindir s’est spécialisé dans les boulettes, Manchester United se cherchait un nouveau gardien. Les Red Devils qui ont aussi tenté Emiliano Martinez viennent de boucler l’arrivée de Senne Lammens (23 ans).

La suite après cette publicité

Le gardien belge débarque en Angleterre en provenance d’Antwerp pour 21 millions d’euros hors bonus. «Manchester United a le plaisir d’annoncer que Senne Lammens a rejoint le club, sous réserve de l’obtention de son transfert international et de son enregistrement. Le gardien de but a signé un contrat jusqu’en juin 2030», peut-on lire dans un communiqué.