Arsenal : gros tournant dans l’avenir de Max Dowman !

Combien d’adolescents de 15 ans peuvent se targuer d’avoir déjà joué en Premier League ? Pas beaucoup… Mais c’est bien le cas de la pépite d’Arsenal Max Dowman, qu’on a pu voir à l’oeuvre à 2 reprises cette saison avec les Gunners. Seulement, sa situation contractuelle mettait Arsenal dans l’embarras, puisque sans contrat pro, il pouvait quitter le club à tout moment.

La suite après cette publicité

Mais comme l’indique The Athletic, il a signé un contrat aspirant avec l’écurie londonienne, qui deviendra un contrat pro lorsqu’il fêtera ses 17 ans le 31 décembre 2026. Le jeune milieu de terrain va donc continuer l’aventure sous les ordres de Mikel Arteta, alors que des gros clubs européens rodaient déjà…