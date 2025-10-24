Menu Rechercher
Commenter 1
Premier League

Arsenal : gros tournant dans l’avenir de Max Dowman !

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Max Robert Dowman @Maxppp

Combien d’adolescents de 15 ans peuvent se targuer d’avoir déjà joué en Premier League ? Pas beaucoup… Mais c’est bien le cas de la pépite d’Arsenal Max Dowman, qu’on a pu voir à l’oeuvre à 2 reprises cette saison avec les Gunners. Seulement, sa situation contractuelle mettait Arsenal dans l’embarras, puisque sans contrat pro, il pouvait quitter le club à tout moment.

La suite après cette publicité

Mais comme l’indique The Athletic, il a signé un contrat aspirant avec l’écurie londonienne, qui deviendra un contrat pro lorsqu’il fêtera ses 17 ans le 31 décembre 2026. Le jeune milieu de terrain va donc continuer l’aventure sous les ordres de Mikel Arteta, alors que des gros clubs européens rodaient déjà…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Arsenal
Max Robert Dowman

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Arsenal Logo Arsenal FC
Max Robert Dowman Max Robert Dowman
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier