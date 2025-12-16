Menu Rechercher
Arsenal : ça a chauffé dans le vestiaire

Declan Rice, double buteur sur coup-franc @Maxppp

Le week-end dernier, Arsenal a eu chaud, mais les Gunners ont réussi à s’imposer 2 buts à 1 face à Wolverhampton, grâce à un but inscrit contre son camp par Yerson Mosquera. Une victoire à l’arraché qui a permis au club londonien de conserver deux points d’avance sur Manchester City au classement.

Mais selon le Telegraph, les murs ont tremblé. Le média anglais affirme qu’il y a eu des discussions franches entre les joueurs d’Arsenal. Declan Rice et Martin Odegaard faisaient partie des joueurs qui ont manifesté leur colère face à la performance de l’équipe. Il n’y a pas eu de désaccord ni de dispute, mais l’équipe de Mikel Arteta a convenu qu’elle était loin d’avoir atteint son niveau habituel.

