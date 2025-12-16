Arsenal : ça a chauffé dans le vestiaire

Le week-end dernier, Arsenal a eu chaud, mais les Gunners ont réussi à s’imposer 2 buts à 1 face à Wolverhampton, grâce à un but inscrit contre son camp par Yerson Mosquera. Une victoire à l’arraché qui a permis au club londonien de conserver deux points d’avance sur Manchester City au classement.

La suite après cette publicité

Mais selon le Telegraph, les murs ont tremblé. Le média anglais affirme qu’il y a eu des discussions franches entre les joueurs d’Arsenal. Declan Rice et Martin Odegaard faisaient partie des joueurs qui ont manifesté leur colère face à la performance de l’équipe. Il n’y a pas eu de désaccord ni de dispute, mais l’équipe de Mikel Arteta a convenu qu’elle était loin d’avoir atteint son niveau habituel.