Newcastle : Sandro Tonali a signé un contrat secret

Sandro Tonali sera très difficile à déloger du Tyneside. Recruté par Newcastle en 2023 en échange de 59 M€, le milieu de terrain italien de 25 ans est redevenu un élément majeur des Magies après avoir purgé sa longue suspension de 10 mois due à son affaire de paris sportifs. Et selon The Athletic, l’ancien pensionnaire de l’AC Milan a signé une prolongation secrète pendant sa suspension.

Annoncé dans le viseur de la Juventus ou du Paris Saint-Germain, Tonali semblait être lié aux Toons jusqu’en juin 2028. Cependant, le média anglophone assure que le joueur a proposé à son club de baisser son salaire durant sa sanction. Newcastle a accepté, mais en a profité pour le prolonger secrètement jusqu’en 2029. Et ce n’est pas tout puisque les Magies peuvent activer une autre année supplémentaire. S’ils le désirent, Sandro Tonali peut donc leur appartenir jusqu’en juin 2030.