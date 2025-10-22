Menu Rechercher
Commenter 3
Premier League

Newcastle : Sandro Tonali a signé un contrat secret

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Sandro Tonali @Maxppp

Sandro Tonali sera très difficile à déloger du Tyneside. Recruté par Newcastle en 2023 en échange de 59 M€, le milieu de terrain italien de 25 ans est redevenu un élément majeur des Magies après avoir purgé sa longue suspension de 10 mois due à son affaire de paris sportifs. Et selon The Athletic, l’ancien pensionnaire de l’AC Milan a signé une prolongation secrète pendant sa suspension.

La suite après cette publicité

Annoncé dans le viseur de la Juventus ou du Paris Saint-Germain, Tonali semblait être lié aux Toons jusqu’en juin 2028. Cependant, le média anglophone assure que le joueur a proposé à son club de baisser son salaire durant sa sanction. Newcastle a accepté, mais en a profité pour le prolonger secrètement jusqu’en 2029. Et ce n’est pas tout puisque les Magies peuvent activer une autre année supplémentaire. S’ils le désirent, Sandro Tonali peut donc leur appartenir jusqu’en juin 2030.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Newcastle
Sandro Tonali

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Newcastle Logo Newcastle
Sandro Tonali Sandro Tonali
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier