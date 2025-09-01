OM : le montant du prêt payant de Pavard dévoilé

Benjamin Pavard se rapproche à grands pas de l’Olympique de Marseille. Comme nous vous l’indiquions, le champion du monde 2018 sera prêté avec une option d’achat de 15 M€. Ce soir, on en sait un peu plus sur les détails financiers.

La suite après cette publicité

Selon Sky Italie, le montant du prêt payant est de 2,5 M€. Et si l’OM décide de conserver définitivement le défenseur français, il devra lever l’option d’achat de 15 M€.