Menu Rechercher
Commenter 12
Ligue 1

OM : le montant du prêt payant de Pavard dévoilé

Par Matthieu Margueritte
Pavard @Maxppp

Benjamin Pavard se rapproche à grands pas de l’Olympique de Marseille. Comme nous vous l’indiquions, le champion du monde 2018 sera prêté avec une option d’achat de 15 M€. Ce soir, on en sait un peu plus sur les détails financiers.

La suite après cette publicité

Selon Sky Italie, le montant du prêt payant est de 2,5 M€. Et si l’OM décide de conserver définitivement le défenseur français, il devra lever l’option d’achat de 15 M€.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Inter Milan
Benjamin Pavard

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Inter Milan Logo Inter Milan
Benjamin Pavard Benjamin Pavard
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier