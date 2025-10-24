Menu Rechercher
RC Lens : Roberto De Zerbi encense Florian Thauvin

Lens 2-1 Marseille

Depuis son retour au RC Lens, Florian Thauvin est sous le feu des projecteurs. Auteur d’un excellent début de saison avec les Sang et Or, l’ailier droit a même été rappelé en équipe de France. Buteur lors du rassemblement d’octobre, l’ailier de 32 ans performe et aura à cœur de jouer un vilain tour à son ancien club, l’OM, ce samedi soir.

En conférence de presse, Roberto De Zerbi, le coach olympien, a dit tout le bien qu’il pensait de Thauvin : «Thauvin est un joueur fort, je l’ai bien aimé à l’Udinese. Je sais qu’il a marqué beaucoup de buts. Quand je jouais, j’avais des caractéristiques similiaires à lui, donc je l’aime encore plus. Il faudra être attentif dans la surface, c’est un joueur différent des autres joueurs de Lens.»

