RC Lens : Roberto De Zerbi encense Florian Thauvin
Depuis son retour au RC Lens, Florian Thauvin est sous le feu des projecteurs. Auteur d’un excellent début de saison avec les Sang et Or, l’ailier droit a même été rappelé en équipe de France. Buteur lors du rassemblement d’octobre, l’ailier de 32 ans performe et aura à cœur de jouer un vilain tour à son ancien club, l’OM, ce samedi soir.
En conférence de presse, Roberto De Zerbi, le coach olympien, a dit tout le bien qu’il pensait de Thauvin : «Thauvin est un joueur fort, je l’ai bien aimé à l’Udinese. Je sais qu’il a marqué beaucoup de buts. Quand je jouais, j’avais des caractéristiques similiaires à lui, donc je l’aime encore plus. Il faudra être attentif dans la surface, c’est un joueur différent des autres joueurs de Lens.»
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer