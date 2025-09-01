Liverpool : le dérapage d’Hugo Ekitike

Nouvelle recrue de Liverpool, l’attaquant français Hugo Ekitike (23 ans) a soigné ses débuts. Auteur de trois buts en quatre matches, l’ancien de l’Eintracht Francfort se montre déjà performant au sein de l’attaque des Reds. Et il reste sur une victoire contre Arsenal ce dimanche (1-0).

Appelé en équipe de France suite au forfait de Rayan Cherki, le joueur de 23 ans s’est offert un petit scandale comme le rapporte le Daily Mail.Ainsi le média anglais rapporte que le joueur s’est filmé sur snapchat alors qu’il était au volant de sa voiture.