LdC : le stade de l’Atlético Madrid accueillera la finale 2027

«Le Riyad Air Metropolitano choisi comme hôte de la finale de la Ligue des champions 2027. La saison prochaine, notre stade accueillera sa deuxième finale de la plus grande compétition de clubs d’Europe en moins d’une décennie, après la précédente en 2019. Cela consolide sa position comme l’un des sites sportifs les plus importants au monde», peut-on lire sur le site officiel de l’Atlético de Madrid, qui se réjouit donc de cette décision.

La nouvelle, déjà éventée dans la matinée, est donc désormais officielle. Rappelons que la finale de la saison qui vient de débuter se tiendra à la Puskás Aréna, à Budapest, en Hongrie.