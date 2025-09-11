Anthony Martial se rapproche de Monterrey !

Plus tôt dans la journée, nous vous parlions du dilemme rencontré par Anthony Martial, mis de côté à l’AEK Athènes et courtisé par des clubs mexicains. Selon nos dernières informations, il semble désormais se rapprocher du club de Monterrey. Les Pumas étaient également sur le coup.

Mais c’est bien le club où évoluent notamment Sergio Ramos et Lucas Ocampos qui pourrait accueillir le Français de 29 ans. Les négociations sont en bonne voie avec l’AEK Athènes pour un transfert. Martial pourrait donc tenter de retrouver du temps de jeu au Mexique, chez le leader du championnat.