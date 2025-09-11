Menu Rechercher
Commenter
Liga MX

Anthony Martial se rapproche de Monterrey !

Par Aurélien Léger-Moëc
Anthony Martial @Maxppp

Plus tôt dans la journée, nous vous parlions du dilemme rencontré par Anthony Martial, mis de côté à l’AEK Athènes et courtisé par des clubs mexicains. Selon nos dernières informations, il semble désormais se rapprocher du club de Monterrey. Les Pumas étaient également sur le coup.

La suite après cette publicité

Mais c’est bien le club où évoluent notamment Sergio Ramos et Lucas Ocampos qui pourrait accueillir le Français de 29 ans. Les négociations sont en bonne voie avec l’AEK Athènes pour un transfert. Martial pourrait donc tenter de retrouver du temps de jeu au Mexique, chez le leader du championnat.

Pub. le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga MX
Monterrey
Anthony Martial

En savoir plus sur

Liga MX Liga MX (Mexique)
Monterrey Logo CF Rayados de Monterrey
Anthony Martial Anthony Martial
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier