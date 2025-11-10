La FIFA a annoncé de grandes révolutions au Maroc

Rabat a marqué un tournant historique dans la gouvernance du football mondial en accueillant le premier Forum de consultation des joueurs professionnels de la FIFA. Organisée en marge de la finale de la Coupe du Monde Féminine U-17, cette rencontre a réuni des représentants de 30 syndicats de joueurs issus des cinq continents, sous la présidence de Gianni Infantino, président de la FIFA, et de Mattias Grafström, secrétaire général de l’instance. Parmi les invités figuraient également des légendes du football comme George Weah et plusieurs championnes du monde, soulignant l’importance de ce dialogue pour tous les acteurs du ballon rond. L’événement a marqué la création d’un Forum consultatif permanent, destiné à défendre les intérêts collectifs des joueurs professionnels et à renforcer leur voix au sein des instances de décision du football mondial.

La question du bien-être des footballeurs a été au cœur des discussions. Le Forum a adopté plusieurs recommandations clés : un minimum de 72 heures de repos entre deux matches officiels, 21 jours consécutifs de repos entre deux saisons, un jour de congé obligatoire par semaine, ainsi que la prise en compte des voyages intercontinentaux et des conditions climatiques extrêmes. Ces mesures visent à instaurer un équilibre durable entre performance, santé et vie personnelle des joueurs, un enjeu devenu central dans le football moderne. « À la FIFA, nous restons déterminés à améliorer encore le bien-être et les conditions de travail des joueurs dans le monde entier en mettant en œuvre des mesures concrètes et significatives en vue d’améliorer le football pour l’avenir », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino. Les discussions se poursuivront avec d’autres acteurs clés pour assurer l’intégration de ces principes dans le calendrier international et les pratiques des clubs et fédérations.

Des mesures concrètes

Parallèlement, la FIFA a annoncé la création du Fonds FIFA pour les joueurs professionnels, doté de 20 millions de dollars pour la période 2026-2029. Ce fonds apportera un soutien aux joueurs confrontés à des salaires impayés en raison des difficultés financières de leurs clubs. La FIFA a également confirmé l’intégration de représentants des syndicats dans plusieurs comités décisionnels, afin que les intérêts des joueurs soient systématiquement pris en compte dans les politiques sportives et réglementaires. Un mécanisme de soutien aux syndicats a été mis en place pour développer leurs activités locales, renforcer la formation des jeunes joueurs et soutenir le football féminin, consolidant un cadre durable pour la protection et la professionnalisation des footballeurs. « Cela se manifeste clairement par l’investissement substantiel que la FIFA réalisera via le Fonds FIFA pour les joueurs professionnels, ainsi que par d’autres opportunités de dialogue au sein de ses différentes instances, et par d’autres initiatives importantes convenues lors de cette première réunion du Forum de consultation des joueurs professionnels de la FIFA», a détaillé Infantino. Enfin, un groupe de travail FIFA–syndicats sera chargé de traiter les questions juridiques sensibles, notamment les transferts, les contrats et les litiges, garantissant un dialogue structuré et permanent entre les joueurs et les instances de décision.

«Nous tenons à remercier tous les syndicats de joueurs qui ont pris l’initiative de contacter la FIFA pour engager des discussions ouvertes. La FIFA souhaite collaborer avec tous ceux qui sont sincèrement intéressés par le progrès et un dialogue respectueux ; nous sommes toujours ouverts à toutes les opinions qui respectent ces valeurs. Il s’agit d’un véritable mouvement pour les joueurs et nous nous en réjouissons», a conclu le patron de l’institution. Pendant la session de deux jours à Rabat, les membres ont échangé sur les meilleures pratiques avec des fédérations comme l’Angleterre et l’Allemagne, ainsi qu’avec Piara Powar du réseau Fare, tout en préparant leur plan d’action pour 2026-2027. Weah a insisté sur l’importance de l’unité et de la diversité dans le football : « Nous devons apprécier le beau jeu, marcher ensemble dans le stade, chanter ensemble et, en cas de défaite, recommencer. Oublions les insultes et nouons des amitiés.» Avec le soutien de la FIFA et de son président Gianni Infantino, le Panel de la Voix des Joueurs (PVP) s’affirme comme une force active pour éradiquer le racisme et promouvoir la paix, la solidarité et le plaisir dans le football mondial.

Lors ce Forum de Rabat, George Weah a réuni physiquement pour la première fois les 16 membres de ce groupe PVP composé de figures emblématiques du football masculin et féminin. Ancien président du Libéria et joueur ayant marqué l’AS Monaco, le Paris Saint-Germain et l’AC Milan, Weah a rappelé que « le racisme était une maladie » et que le terrain doit rester un espace de respect et de solidarité. Le PVP, établi selon l’un des cinq piliers de la Position mondiale de la FIFA contre le racisme adoptée en 2024, a pour mission de conseiller sur les stratégies antiracistes, de sensibiliser les jeunes joueurs et de participer à des initiatives éducatives à travers le monde. Le choix de Rabat pour ce premier Forum n’est pas anodin. Il illustre le rôle croissant du Maroc comme centre névralgique de la gouvernance sportive internationale. En accueillant ce rendez-vous inédit, le Royaume se positionne comme un acteur clef de la réforme et de la modernisation du football mondial, avec l’ambition de devenir un point d’ancrage des futures concertations entre la FIFA et les acteurs du jeu, et un véritable hub stratégique pour l’avenir du football professionnel.