Anthony Martial face à un terrible choix pour son avenir !

18 septembre 2024. Anthony Martial débarque en jet privé à l’aéroport d’Athènes où 2000 supporters de l’AEK en feu l’accueillent telle une rockstar. Après 9 ans passés à Manchester United et à 28 ans, l’ancien crack du football français avait tout pour se relancer. Un cadre de travail idyllique, un salaire hors norme de 2,5 M€ net en rapport avec son CV et un club prêt à se mettre en 4 pour revoir le Martial de Monaco et des débuts à MU.

Oui mais voilà, en dépit de quelques fulgurances et d’une belle série de 4 buts consécutifs entre novembre et décembre 2024, l’ancien international tricolore (30 sélections - 2 buts) va retomber dans ses travers. Performances décevantes, blessures à répétition, carton rouge face à l’Olympiacos, autant d’éléments qui vont pousser à l’AEK à perdre patience. Rapidement et comme nous vous le révélions fin mai, la direction du club hellénique, déçu par son rendement, ouvre la porte à un départ et son nom revient avec insistance en Turquie.

L’AEK Athènes ne veut plus entendre parler d’Anthony Martial

Mais les offres n’arrivent pas et Martial reprend l’entraînement avec l’AEK. Il joue même 33 minutes face à l’Hapoel Beer Sheva en Ligue Europa conférence le 24 juillet. Son seul et unique match de la saison pour le moment. Écarté de l’équipe depuis plus d’un mois, Martial, qui totalise 9 buts et 2 passes décisives en 24 apparitions toutes compétitions confondues depuis son arrivée en Grèce, n’a même pas été inscrit sur les listes européennes par l’AEK Athènes qui ne compte clairement pas sur lui cette saison.

Pire, le club grec fait tout pour s’en séparer, lui qui paye grassement l’attaquant français et ce, pour deux saisons encore. Malgré la fin des périodes de transfert dans la plupart des championnats, l’AEK continue de chercher une porte de sortie pour son indésirable et l’a proposé dans une demi-douzaine de clubs mexicains. Selon AS, le club des Pumas UNAM, actuel 10e de Liga MX, est entré en discussion avec le joueur ces derniers jours. Une information que nous pouvons vous confirmer.

Martial a été proposé à une demi-douzaine de clubs mexicains

Mais si le média espagnol parle d’un possible prêt, la vérité est un peu plus complexe. De base, l’actuel 2e de Super League espérait pouvoir récupérer une forte indemnité de transfert en début de mercato mais s’est résigné à être beaucoup plus raisonnable. Mais au-delà de l’indemnité de transfert, c’est surtout la problématique du salaire qui plombe les négociations avec les Pumas. Le club mexicain n’est absolument pas prêt à verser le même salaire que Martial touche à l’AEK tandis que le joueur n’entend faire aucun effort significatif.

Voilà donc Anthony Martial (29 ans) à la croisée des chemins et devant un sacré casse-tête, à savoir rester en Grèce avec un confortable salaire, mais avec un statut d’indésirable où faire de sacrées concessions financières pour tenter un nouveau rebond dans un championnat où André-Pierre Gignac est l’un des rares Français à avoir réussi à y faire son trou… Réponse rapide puisque le mercato au Mexique s’achève le 13 septembre…