Anthony Martial signe à l’AEK Athènes !

Comme nous vous l’avons révélé lundi soir, des discussions battaient leur plein entre Anthony Martial et l’AEK Athènes depuis plusieurs jours. Libre depuis son départ de Manchester United le 30 juin dernier, l’ancien international français (30 sélections - 2 buts) a finalement été séduit par le projet du club grec, leader du championnat et qui a terminé 2e l’an passé de Super League et s’est mis d’accord avec le club grec. Le joueur est arrivé mercredi soir dans un jet privé affrété par l’AEK et a été accueilli à l’aéroport d’Athènes par 2 000 supporters en feu.

Après avoir passé la visite médicale avec succès, l’attaquant de 28 ans, qui n’a plus joué depuis le 9 décembre 2023 et un match Manchester United-Bournemouth, a signé un contrat de trois saisons avec pour objectif de retrouver du temps de jeu et le niveau qui était le sien il y a encore de cela quelques saisons. Il portera le n°26. Cette opération, improbable et à la fois complexe, a été permise par la bonne coopération entre l’agent historique d’Anthony Martial, le jeune agent FFF Patrick Bileck et l’avocat d’affaires français Me. Ted Dimvula. Ce dernier ayant noué de bons rapports avec les dirigeants de l’AEK Athènes qui souhaitaient enrôler son client Mady Camara en début de mercato et qui s’est finalement engagé au PAOK Salonique.