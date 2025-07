OM : ça s’accélère pour Pierre-Emerick Aubameyang !

C’est la rumeur qui affole tout le mercato de l’Olympique de Marseille. Après avoir quitté les Bouches-du-Rhône pour l’Arabie saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang est désormais en fin de contrat après sa rupture contractuelle avec Al-Qadsiah. Comme nous vous le révélions, des clubs saoudiens sont là, de même qu’un club de MLS. Mais un retour en Europe est tout à fait possible. Des clubs de Ligue 1, mais des formations de Super Lig, de Premier League, de Serie A et d’Espagne sont également sur le coup Alors qu’il était présent à Saint-Etienne pour le stage test de son neveu, c’est bien l’OM qui est entré en contact avec Pierre-Emerick Aubameyang. Pour rappel, sous ses nouvelles couleurs, le Gabonais a brillé. Il a marqué 21 buts et délivré 3 buts en 36 apparitions toutes compétitions confondues.

«MERCI MARSEILLE 💙🤍 ! J’ai passé une année remplie d’émotions et je tiens à remercier tout le club, le staff, mes coéquipiers et nos supporters. Vous m’avez rendu plus fort et ces souvenirs avec vous resteront gravés à jamais. Comme vous le savez, j’ai toujours suivi les conseils de mon père, ce qui m’a permis de devenir le joueur que je suis et nous avons donc pris cette décision pour la suite de ma carrière. Il est temps pour moi de démarrer un nouveau chapitre. Merci M. Frank McCourt, Merci Pablo d’avoir accepté mon départ, merci de ton soutien à toute épreuve mais surtout merci de m’avoir offert la chance de découvrir la chaleur et la passion du Vélodrome. Pour toujours allez l’OM. Je ne vous oublierai jamais», affirmait l’ancien joueur de Milan et Dortmund. Un retour au Vélodrome a donc tout d’un retour romantique.

L’OM fait un grand pas !

Et selon nos informations, les discussions avancent très bien. En effet, les négociations vont dans le bon sens pour un accord contractuel autour d’un bail de 2 saisons. Affaire à suivre mais un retour romantique de l’international gabonais au Vélodrome est plus que jamais d’actualité pour le plus grand plaisir des supporters marseillais. Néanmoins, pour le moment, l’OM comme tous les clubs intéressés doivent attendre qu’Aubameyang résilie son bail en Arabie saoudite, puisqu’il est toujours officiellement sous contrat. Une fois son bail résilié, tous auront le champ libre pour attaquer. Si rien n’est encore officiellement acté, l’hypothèse d’un retour de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM prend chaque jour un peu plus de consistance. Au-delà de l’aspect purement sportif, où son profil et son expérience constitueraient un renfort de poids pour le secteur offensif marseillais, c’est tout un symbole qui pourrait renaître sous les projecteurs du Vélodrome.

Auteur d’une saison remarquée sous les couleurs olympiennes, l’attaquant gabonais a su nouer une relation sincère avec le public phocéen, entre performances, charisme et gratitude. Son message d’adieu, empreint d’émotion et de reconnaissance, avait laissé la porte entrouverte à un futur retour. Aujourd’hui, les planètes semblent s’aligner pour que ce scénario se concrétise. Si l’aspect contractuel avec Al-Qadsiah reste à régler, les discussions avec l’OM sont déjà bien avancées et témoignent de la volonté partagée de renouer cette histoire. Dans un mercato souvent rythmé par des choix froidement stratégiques, cette perspective a quelque chose de profondément humain, presque romantique : celle d’un joueur qui retrouve un club où il s’est senti chez lui, pour tenter de faire vibrer à nouveau tout un peuple. L’OM, en quête de repères et de leaders, pourrait bien faire un coup magistral en ranimant la flamme Aubameyang. Les prochaines heures s’annoncent mouvementées.