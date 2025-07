Amar Dedić de retour à Salzbourg après son prêt à Marseille, rejoint Benfica

Prêté à l’Olympique de Marseille en février dernier, Amar Dedić n’a disputé que 10 matchs, dont 2 titularisations, sous Roberto De Zerbi. L’OM ne souhaite pas prolonger son prêt, et le défenseur bosnien de 22 ans est retourné à son club formateur, le FC Red Bull Salzbourg.

Formé à Salzbourg depuis ses 13 ans, Dedić a joué plus de 95 matchs pour le club autrichien, avec un titre de champion et une victoire en coupe. « Après son passage à l’Olympique de Marseille, il était clair pour tout le monde qu’Amar ne retournerait pas à Salzbourg et chercherait un nouveau défi », a commenté le directeur sportif Rouven Schrader, dans un communiqué officiel paru sur le site du club. Il vient en effet de signer un contrat de longue durée avec le club portugais de Benfica.