L’Allemagne se fait fracasser après sa défaite surprise, la rentrée des Bleus s’entoure de questions

Une Allemagne record… dans le mauvais sens

La défaite surprise de la Mannschaft contre la Slovaquie hier sur le score de 2-0 fait parler, et les hommes de Nagelsmann se font détruire dans la presse. «L’interférence d’image était meilleure que notre jeu» titre Bild ce matin, le quotidien allemand parle même d’un embarras historique, jamais l’Allemagne n’avait perdu son premier match de qualification. La sélection allemande se met donc dans une position délicate dans un groupe où figurent l’Irlande du Nord et le Luxembourg. Le coach allemand a vivement critiqué ses joueurs, appelant à peut-être moins se focaliser sur la qualité des joueurs, mais plus sur leur envie dans les rencontres à venir, comme le rapporte Kicker.

La suite après cette publicité

Les Bleus font leur rentrée, non sans questions

Comme des millions d’étudiants, les Bleus font leur rentrée en ce début de mois de septembre. «D’Est en Ouest» titre L’Équipe ce matin. L’Équipe de France affronte l’Ukraine pour le début des qualifications pour la Coupe du monde 2026 avant de défier l’Islance 4 jours plus tard, une rentrée et un dernier bal ajoute le quotidien français. En effet, cette rentrée est aussi la dernière pour Didier Deschamps, qui se retirera de l’équipe de France après le Mondial aux États-Unis après 14 ans de bons et loyaux services. «Son dernier défi» titre Le Parisien dans son édition du jour, le technicien français aura à cœur de finir avec une deuxième étoile à son palmarès d’entraîneur après être passé tout près en 2022. C’est la «dernière tournée du patron» pour La Provence, l’iconique ex-coach de l’OM va devoir motiver ses troupes en sachant qu’il partira quoiqu’il arrive, pas une mince affaire avec une nouvelle génération qui arrive.

La fin d’une ère à Tottenham

Le départ surprise de Daniel Levy de son poste de président de Tottenham fait la Une en Angleterre. «Levy dehors» titre le Daily Star. Après 25 ans passés à la tête des Spurs, il laisse sa place, un véritable choc après le départ d’Ange Postecoglou cet été, quelques semaines après la victoire en Europa League. Un départ un peu trop Spurs pour le Mirror Sport, le bilan du président est contrasté, ayant amené Tottenham dans les hauteurs de la Premier League de manière durable, sans pour autant que cela se traduise par beaucoup de succès sur le terrain, en termes de trophées remportés. Le club du Nord de Londres était même devenu une blague sur ce point, Peter Charrington prend donc sa place. Cette éviction ne serait pas seulement du fait de Levy pour la presse anglaise, mais aussi le fruit d’une réflexion concernant les résultats sportifs du club, qui a terminé à une piteuse 17e place la saison dernière. Il fallait un nouveau cycle. Les supporters du club voulaient son départ depuis plusieurs années aussi, la situation était donc devenue ingérable pour l’état-major du club.