Tottenham : Thomas Frank met en garde Xavi Simons

Présent en conférence de presse, ce vendredi, avant d’affronter Everton, Thomas Frank a profité de l’occasion pour envoyer un message fort à Xavi Simons, qui n’a délivré qu’une passe décisive en neuf apparitions avec les Spurs.

«Nous lui demandons plus d’intensité, mais c’est un joueur en qui je crois, il a une bonne passe et une bonne vision du jeu», a déclaré le coach de Tottenham avant d’ajouter : «Xavi est avec nous depuis sept ou huit semaines, ce qui est court dans le football, mais aussi long».