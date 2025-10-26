Barça : l’accueil hostile des supporters du Real Madrid à Lamine Yamal

Ce sera un Clásico sous haute tension, d’abord pour la rivalité historique entre le Real Madrid et le FC Barcelone, puis en raison des récentes provocations de Lamine Yamal, jeune star du club catalan, qui n’ont pas manqué de faire parler cette semaine, notamment du côté de l’équipe visée et de son entraîneur, Xabi Alonso.

À l’arrivée de la délégation barcelonaise à son hôtel à Madrid, le prodige de 18 ans a également reçu un accueil hostile de quelques supporters madrilènes présents sur place. On peut s’attendre à ce que le joueur soit copieusement sifflé au Santiago Bernabéu ce dimanche après-midi. Reste à voir s’il saura répondre à la pression avec le même tempérament une fois sur le terrain.