Real Madrid : Xabi Alonso répond sèchement aux provocations de Lamine Yamal !

Leader du classement de Liga, avec deux points d’avance sur le FC Barcelone, le Real Madrid accueille les Blaugranas ce dimanche et va devoir enfin retrouver la victoire après quatre humiliations concédées contre son éternel rival la saison dernière. Pour pimenter le choc, Lamine Yamal a allumé un incendie en accusant les Madrilènes de tricher : «oui, ils volent, ils se plaignent tout le temps…», a-t-il assuré dans un stream avec Ibai Llanos. Ce qui a remonté le vestiaire du Real Madrid.

Les médias madrilènes ont révélé que l’attitude de Lamine Yamal commençait à tendre le vestiaire. Personne n’a apprécié les propos tenus par la jeune star blaugrana de 18 ans, qui auraient été accueillis «avec un mélange de fatigue et de lassitude. L’idée générale est que Yamal est un mauvais compagnon. (…) Au sein du club madrilène, on ne comprend pas ces déclarations du numéro 10 du Barça à quelques heures du Clasico de dimanche au Bernabéu». De quoi faire monter la tension avant la rencontre.

Xabi Alonso s’agace de la polémique

Présent en conférence de presse ce samedi, Xabi Alonso a également été questionné sur la polémique. «Il est clair qu’un Clásico est spécial, et ce depuis de nombreuses années. C’est une première pour ce nouveau projet, et nous avons besoin que le stade ait cette énergie des grands matchs… Nous devons être prêts, jouer au plus haut niveau et avoir l’énergie nécessaire», a-t-il d’abord esquivé, avant de revenir plus en détail sur les propos du Catalan après avoir été relancé par les journalistes.

«Les déclarations de Lamine Yamal ? Vous me parlez encore de cela ? Je ne m’étendrai pas là-dessus. Ce qui compte, c’est la façon dont nous jouerons demain. Il y a beaucoup de déclarations de personnes à Barcelone, et je ne peux pas toutes les analyser. Il y a des moments pour tout. Les joueurs doivent être prêts. Je ne pense à rien d’autre», a-t-il ajouté. De quoi clairement lancer les hostilités à la veille du match tant attendu…