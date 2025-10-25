Odsonne Édouard vise l’équipe de France

International français des U16 jusqu’aux Espoirs, Odsonne Édouard (27ans) n’a pas encore pu goûter aux joies de l’équipe de France A. Mais l’attaquant de Lens n’a pas abandonné ses rêves de rejoindre un jour ses ex-coéquipiers, à l’image de Christopher Nkunku, Dayot Upamecano ou Aurélien Tchouameni. Dans un entretien accordé à L’Équipe, il dit avoir encore espoir.

«Si je n’ai pas été appelé en A comme eux, c’est que je n’en ai pas fait assez. Je ne ferme pas de porte à Haïti (qui le courtise), mais j’ai fait toutes mes classes en équipe de France, donc ce serait la suite logique pour moi. J’ai toujours espoir, j’espère qu’un jour ça arrivera.» Son ancien coéquipier à Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, a attendu ses 28 ans pour connaître sa première sélection. Les dés ne sont pas jetés.