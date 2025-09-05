Mercato : Pierre Lees-Melou lâche ses vérités sur son transfert manqué à l’OL

Le 28 août dernier, le Paris FC a bouclé l’arrivée de Pierre Lees-Melou. Une nouvelle annoncée par le club de la capitale. « Après une fabuleuse aventure en Ligue des Champions et trois saisons plus que réussies au Stade Brestois, le milieu de terrain expérimenté de 32 ans s’engage avec le club jusqu’en 2027 », pouvait-on lire sur le communiqué de presse du PFC. Un club qui a misé entre 6 et 7 M€ pour le joueur français. Une somme que l’Olympique Lyonnais n’a pas souhaité mettre. Pourtant, les Gones ont été les premiers à dégainer pour recruter le footballeur alors au SB29.

Durant le mois de juillet dernier, les pensionnaires du Groupama Stadium ont formulé plusieurs offres allant de 3 millions d’euros à 5,5 millions d’euros. Concurrencés par le Stade Rennais, qui souhaitait aussi recruter le joueur, les Lyonnais ont finalement jeté l’éponge le 31 juillet dernier, ne souhaitant pas mettre plus d’argent sur PLM. Ce dernier a finalement rejoint la capitale à la surprise générale. Le joueur de 32 ans est d’ailleurs revenu sur ce transfert dans un long entretien accordé à RMC Sport ce vendredi.

PLM évoque la piste OL

Il a commencé par expliquer que ce transfert s’était bouclé en même pas 24 heures, après des échanges entre ses agents et le directeur sportif du PFC. Avant cela, les deux parties n’avaient pas discuté. «Pas du tout, cela s’est fait sur le tard (aucun contact avant avec le PFC, ndlr). Je suis très content de faire partie de ce projet, j’avais besoin de nouveautés. Je trouvais que j’avais fait le tour de la question à Brest, sans manquer de respect bien sûr. Car pour l’instant, mes meilleures années footballistiques ont été brestoises. Mais j’avais fait le tour et j’avais besoin d’un nouveau projet ambitieux. Je pense qu’ici, c’est le cas. Même si cette année, cela ne va pas être évident. Il ne faut pas croire que, parce que le club a les moyens, tout va être facile. Ce serait une erreur mais c’est pour cela que je fais partie du projet, pour apporter mon expérience.»

Le milieu a ensuite évoqué son mercato animé. «Il y a eu des contacts avec l’étranger mais je voulais rester en France. Beaucoup pensent qu’à 32 ans, on commence à être vieux et cramé. Moi, je me sens encore frais même si j’étais blessé l’année dernière. C’était osseux, rien à voir avec la fatigue. Je me sens bien et j’avais besoin d’un projet qui me stimule, me donne envie de me dépasser.» Relancé sur la piste menant à l’OL, il a précisé : «le projet Lyon existait et les infos sont sorties donc on peut en parler. Les négociations ont duré beaucoup plus longtemps mais c’était indépendant de ma volonté. C’est sûr que Lyon était un projet intéressant à court terme car il y a l’Europe. Mais à moyen terme, le Paris FC est un très beau projet parce que certes, on parle de maintien cette saison, mais après il y aura des ambitions. A 32 ans, je suis encore jeune donc je compte faire partie du projet.»

Une nouvelle vie à Paris

Un projet ambitieux qui lui plaît beaucoup. Mais il reste aussi mesuré, lui qui ne veut pas forcément parler de qualification en Coupe d’Europe. L’idée est d’avant tout d’assurer le maintien du Paris FC en Ligue 1. Expérimenté, le trentenaire ne s’empêche pas non plus de rêver plus grand si jamais son nouveau club réussit à tirer son épingle du jeu. Très bien accueilli par ses coéquipiers et le staff, PLM, qui n’a signé que pour 2 ans, veut tout donner sur le terrain pour faire l’unanimité. Un défi de taille mais qu’il a déjà relevé haut la main par le passé.

Le joueur, qui cherche une maison à Paris, veut surtout prendre ses marques dans son nouveau club et sa nouvelle ville. Très honnêtement, il a expliqué que pour le moment ses premiers pas n’étaient pas forcément évidents. Lees-Melou, qui n’a jamais imaginé un joueur évoluer à Paris, a un peu de mal avec le trafic parisien, lui qui a avoué passer plus de temps dans sa voiture que sur les terrains de foot en ce moment. Malgré ces inconvénients, il est très heureux d’avoir signé au Paris FC. Annoncé à Lyon, puis à Rennes, PLM a finalement posé ses valises dans la capitale pour vivre une nouvelle aventure.