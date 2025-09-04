Mercato : ces 14 joueurs qui peuvent encore quitter la Ligue 1

« Des sorties ? C’est possible qu’un joueur, voire deux, parte, parce qu’il y a des marchés encore ouverts. » En conférence de presse ce mercredi, le directeur sportif de l’OL Matthieu Louis-Jean a expliqué qu’il pourrait y avoir des départs dans les prochains jours à l’OL. Car si le mercato a refermé ses portes ce lundi soir à 20h dans le sens des arrivées, le club rhodanien mais aussi la totalité des clubs de l’élite française peuvent encore faire partir des joueurs là où les marchés sont encore ouverts (Belgique, Turquie, Arabie Saoudite, Suisse, Grèce, Qatar, Mexique, Russie, etc…)

La suite après cette publicité

Presnel Kimpembe, André Gomes vont dire adieu à la Ligue 1

À l’OL, le jeune gardien Mathieu Patouillet (21 ans, prêté deux ans de suite à Sochaux) pourrait partir, de même que le milieu de terrain Mahamadou Diawara (20 ans de retour de prêt du Havre) qui pourrait rebondir à Antwerp. Mais le septuple champion de France n’est pas le seul club à être dans ce cas. Au PSG, deux joueurs risquent de partir rapidement. Le champion du Monde 2018 Presnel Kimpembe (30 ans), dont le salaire et le niveau sont désormais incompatibles avec le club champion d’Europe en titre, se rapproche du Qatar et plus précisément au Qatar Sports Club. Un autre joueur formé au club se rapproche de la sortie, un certain Ilyes Housni, attaquant de 20 ans revenu d’un prêt du Havre l’an passé et sans avenir dans la Capitale et qui pourrait rebondir dans le Golfe.

La suite après cette publicité

Au LOSC, André Gomes (32 ans), qui n’entre pas dans les plans de Bruno Genesio, est en partance. Le milieu international portugais, passé par Everton et le Barça, dispose de plusieurs offres exotiques qu’il étudie. Chez le voisin nordiste, l’énigme Jhoanner Chavez est en partance. Des formations de Jupiler League sont intéressées par le latéral gauche équatorien de 23 ans qui n’a jamais réussi à faire son trou en Artois.

Sekou Mara, Cheick Sabaly et Christopher Wooh en partance

Dans l’Est, Sekou Mara (23 ans) est toujours en partance. Annoncé du côté de l’AJA, l’ancien buteur des Girondins a été rétrogradé dans la hiérarchie des attaquants au RCSA et cherche une porte de sortie. Selon nos informations, Anderlecht et le FC Bâle sont sur ses traces. Pas loin de l’Alsace, Cheick Sabaly attend qu’un club satisfasse le FC Metz toujours très gourmand. Middlesbrough s’est cassé les dents et l’ailier gauche sénégalais de 26 ans pourrait rebondir au Qatar.

La suite après cette publicité

Du côté de Rennes, qui a fait partir 26 joueurs, on espère encore deux départs. Christopher Wooh devrait être le premier puisque le défenseur international camerounais de 23 ans va s’engager, sauf incroyable retournement de situation, du côté du Spartak Moscou. Enfin, l’un des derniers vestiges de l’ère Florian Maurice a lui aussi fait ses valises et attend le go pour partir de Bretagne. L’attaquant turc de 23 ans Bertug Yildirim, qui a marqué un but en 29 apparitions avec les Rouge et Noir, pourrait rebondir en Turquie pour un énième prêt, lui qui a déjà quitté temporairement la Bretagne l’an passé pour Getafe avec un bilan quasi aussi famélique que celui à Rennes (3 buts en 27 matches).

L’OM veut encore dégraisser…

Enfin cap au sud avec l’AS Monaco qui cherche toujours une porte de sortie à Krepin Diatta. Comme révélé plus tôt durant l’été, le très polyvalent international sénégalais de 26 ans et le club de la Principauté ont trouvé un accord pour mettre un terme à l’expérience monégasque du joueur, mais Diatta attend toujours la bonne proposition qui pourrait venir de Turquie ou du Moyen Orient.

La suite après cette publicité

À l’OM, on ne désespère pas de trouver une porte de sortie pour Neil Maupay, Pol Lirola ou encore Amine Harit. Trois joueurs qui n’ont d’ailleurs pas été intégrés aux listes européennes de Marseille. Mais l’opération s’annonce compliquée et aussi bien les agents des joueurs concernés que la direction phocéenne vont devoir utiliser tous les moyens nécessaires pour y parvenir. Pas une mince affaire…