Angel Di Maria avait prédit l’échec de Kays Ruiz

Ander Herrera est revenu sur une anecdote marquante de son passage au PSG dans le podcast Tengo Un Plan. L’ancien milieu espagnol du PSG et de Manchester United a raconté l’histoire de Kays Ruiz, grand espoir formé à Paris et passé par la réserve du Barça, qu’il avait vu comme un véritable crack à l’entraînement. « C’était une merveille de le voir jouer, il avait un talent fou », explique Herrera. Mais dès ses débuts avec les pros, le jeune milieu s’est affiché avec des signes de réussite qui ont alerté certains cadres : vacances en jet privé, voiture de luxe, chemises Dior… Des détails qui, selon Angel Di Maria, en disaient long sur la trajectoire du joueur. Quand Herrera vantait ses qualités, l’Argentin lui aurait répondu sèchement : « oublie, regarde sa voiture, regarde comment il s’habille. Crois-moi, tu verras. »

Avec le recul, Di Maria ne s’était pas trompé. Le Marocain de 23 ans, annoncé comme une pépite, n’a jamais confirmé au haut niveau. Pour Herrera, l’histoire illustre une réalité implacable du football : le talent seul ne suffit pas. « La mentalité prend le pas sur le talent, et si le talent ne travaille pas, ça ne marche pas », insiste l’Espagnol. Pour étayer son propos, il cite Messi, avec qui il a évolué : « Leo travaillait tous les jours, faisait attention à son alimentation, il n’avait pas un gramme de masse grasse en trop. » Un contraste qui, selon lui, résume pourquoi certains deviennent des légendes et d’autres de simples promesses inabouties.