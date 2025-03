FC Barcelone, PSG : que devient l’ancien crack Kays Ruiz-Atil ?

D’une enfance de star à l’ombre et à la confidentialité. Le parcours de Kays Ruiz-Atil est bien loin des attentes qu’on pouvait placer en lui. Vite étiqueté comme une star en devenir, le milieu offensif qui a été formé à l’Olympique Lyonnais puis au FC Barcelone avant de rejoindre le Paris Saint-Germain en 2015 à 13 ans avait ensuite grandi au sein de la formation du club francilien. Finalement passé professionnel avec le Paris Saint-Germain, il avait notamment connu une saison 2018/2019 intéressante avec la réserve (23 matches, 3 buts et 1 offrande) avant de confirmer lors de l’exercice suivant malgré la pandémie de Covid-19 (5 buts et 2 offrandes en 16 matches). Une montée en puissance qui n’était pas restée inaperçue pour le coach de l’époque Thomas Tuchel. Ce dernier allait le laisser rentrer dans la rotation avec 7 apparitions en équipe première lors de la saison 2020/2021. «Kays, lui, c’est un joueur très technique, avec une bonne intelligence de jeu»*, lâchait alors l’actuel sélectionneur de l’Angleterre au sujet de celui qui était sur le point de souffler ses 18 ans.

Mais derrière Thomas Tuchel était débarqué du PSG, Mauricio Pochettino est arrivé et sa situation contractuelle n’arrangeait pas les choses. Finalement à un an de la fin de son contrat, il annonçait son départ du club de la capitale française : «je ne sais pas par où commencer, mais l’aventure avec le PSG pour moi s’arrête ici… Ici j’ai tout appris ! Ici j’ai réalisé mon rêve en jouant avec les plus grands joueurs du monde et en devenant footballeur professionnel. Ici j’ai rendu fier ma mère, mon père, ma famille, mes amis… vous aussi je l’espère ! Ici je suis devenu un homme, je suis arrivé ici j’avais 12 ans, aujourd’hui j’en ai 18. (…) Ici symbolise le point de départ de ma nouvelle vie, j’espère vous rendre fier ! Chaque fois que vous verrez Kays Ruiz, sachez que dans mon coeur résonnera toujours et à jamais le chant des supporters : ICI C’EST PARIS.» Un bel adieu rempli de promesses pour le joueur qui allait faire son retour au FC Barcelone. Toutefois en Catalogne cela ne s’est clairement pas passé aussi bien que lors de son premier passage. Loin de convaincre avec 11 apparitions en troisième division pour une petite offrande, il était poussé vers la sortie à l’issue de la saison.

Kays Ruiz-Atil s’amuse en Belgique

Libre de tout contrat, Kays Ruiz-Atil a alors fait son retour en France du côté de l’AJ Auxerre. Signant pour trois ans avec la volonté de rebondir, le jeune talent ne fera pas long feu. Il avait d’ailleurs répondu avec véhémence au communiqué du club bourguignon qui annonçait la résiliation de son contrat : «Suite au communiqué de l’AJ Auxerre, je souhaite apporter quelques précisions. Pour commencer, c’est moi qui ai résilié mon contrat qui me liait au club. Ensuite, plusieurs faits qui se sont déroulés la saison passée m’ont poussé à prendre cette décision de ne pas poursuivre au club. Merci de ne pas déformer la réalité.» Avec une seule apparition au compteur sur toute la saison, il allait passer toute une année sans trouver le moindre projet sportif. C’est donc à l’été 2024 que l’équipe de deuxième division belge de Francs Borains est venu toquer à la porte. Essayant de remettre le sportif au premier plan, le joueur arrivait avec l’envie de se refaire la cerise après plusieurs saisons compliquées.

«Je repars d’une feuille blanche en signant aux Francs Borains. J’ai fait des erreurs dans le passé, je les ai comprises, j’ai beaucoup appris et je suis prêt à rebondir. Je n’ai que 21 ans et je suis déterminé. Le projet du RFB est idéal pour moi. Le staff m’a mis en confiance, compte sur mes qualités. Je me suis senti bien avec le groupe. Je pense que toutes les conditions sont réunies pour qu’on fasse de belles choses tous ensemble», déclarait-il à sa signature. Directeur général du club, Pascal Scimè était lui très optimiste : «la venue de Kays est une excellente opportunité pour les Francs Borains, il apportera une touche technique supplémentaire et de la créativité à notre entrejeu. Son talent ne se discute pas. Après avoir connu le tout haut niveau, Kays arrive avec beaucoup d’humilité et une énorme envie de performer avec le club.» Et le joueur a répondu sur le terrain au propos de son dirigeant.

Vite intégré dans l’équipe, Kays Ruiz-Atil semble épanoui dans son équipe. Bien qu’elle végète dans le milieu de tableau avec une dixième place. Le milieu offensif s’est vite rendu incontournable comme un titulaire en puissance (20 matches disputés, 3 buts et 3 offrandes). La période sombre qu’il a vécue sur les dernières années semble s’être éloignée. «À un moment, j’ai pensé arrêter et j’envoyais des messages à ma mère où je lui disais que je voulais arrêter le football. Je pétais les plombs. Des gens qui mangeaient chez moi, qui dormaient chez moi et qui ne me laissaient plus de messages du jour au lendemain. Je ne pouvais pas m’arrêter là. Je suis revenu en Belgique, cela se passe bien. Mais pendant un an, je n’arrivais pas à m’entraîner, j’avais un dégoût de tout» avait-il déclaré sur la chaîne YouTube Ange GR en octobre dernier. Si Kays Ruiz-Atil est loin d’atteindre la carrière qui lui était prédestinée, le joueur a néanmoins réussi à se relancer au niveau professionnel. Reste à savoir s’il maintiendra cela dans le temps et continuera de surfer sur sa bonne dynamique actuelle.