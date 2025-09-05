Ligue 1 : la programmation TV de la 8e journée

La programmation TV de la 8e journée de Ligue 1 McDonald’s vient de tomber. En ouverture, le Paris Saint-Germain recevra le RC Strasbourg le vendredi 17 octobre à 20h45, en direct sur Ligue 1+. Le lendemain, plusieurs rencontres au programme : l’OGC Nice accueillera l’Olympique Lyonnais à 17h00 sur beIN SPORTS 1, tandis qu’Angers SCO défiera l’AS Monaco à 19h00 sur Ligue 1+. La soirée se poursuivra avec un Olympique de Marseille – Havre AC à 21h05, également diffusé sur Ligue 1+.

Dimanche 19 octobre, la journée sera riche en affrontements avec RC Lens – Paris FC à 15h00 sur Ligue 1+, avant les trois matchs de 17h15 : Stade Rennais FC – AJ Auxerre, Toulouse FC – FC Metz et FC Lorient – Stade Brestois 29. Cette 8e journée se clôturera avec le duel FC Nantes – Lille à 20h45 sur Ligue 1+, un match crucial pour les deux équipes qui viseront à consolider leur position au classement.

Vendredi 17 octobre 2025 à 20h45 sur Ligue 1+

Paris Saint-Germain – RC Strasbourg Alsace

Samedi 18 octobre 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

OGC Nice – Olympique Lyonnais

Samedi 18 octobre 2025 à 19h00 sur Ligue 1+

Angers SCO – AS Monaco

Samedi 18 octobre 2025 à 21h05 sur Ligue 1+

Olympique de Marseille – Havre AC

Dimanche 19 octobre 2025 à 15h00 sur Ligue 1+

RC Lens – Paris FC

Dimanche 19 octobre 2025 à 17h15 sur Ligue 1+

Stade Rennais FC – AJ Auxerre

Toulouse FC – FC Metz

FC Lorient – Stade Brestois 29

Dimanche 19 octobre 2025 à 20h45 sur Ligue 1+

FC Nantes – LOSC Lille