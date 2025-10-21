Droits TV LdC : l’UEFA répond à Canal+

Diffuseur de l’ensemble des coupes d’Europe en France en échange de 480 M€ par saison, Canal+ risque de perdre gros dans son match pour la diffusion de la Ligue des Champions pour la période 2027-2031. Pour rappel, l’UEFA entend ouvrir son marché aux plateformes numériques (Netflix, Amazon, Apple TV). De quoi menacer la chaine cryptée ? Interrogé, le directeur marketing de l’UEFA, Guy-Laurent Epstein, a répondu.

La suite après cette publicité

«C’est le plus gros contributeur individuellement. Mais on ne le froisse pas, Canal+ est aujourd’hui en concurrence tous les jours avec Netflix, Prime Video et les autres. On lui dit juste qu’on ne peut pas se permettre de ne pas parler aux nouveaux acteurs. Est-ce que cela l’inquiète ? Peut-être… Mais Canal+ est puissant et sait ce qu’il a à faire», a-t-il déclaré dans les colonnes de L’Équipe.

Suivez les chocs de la 3ᵉ journée de Ligue des champions sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.