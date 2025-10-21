Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

Droits TV LdC : l’UEFA répond à Canal+

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Maxime Saada @Maxppp

Diffuseur de l’ensemble des coupes d’Europe en France en échange de 480 M€ par saison, Canal+ risque de perdre gros dans son match pour la diffusion de la Ligue des Champions pour la période 2027-2031. Pour rappel, l’UEFA entend ouvrir son marché aux plateformes numériques (Netflix, Amazon, Apple TV). De quoi menacer la chaine cryptée ? Interrogé, le directeur marketing de l’UEFA, Guy-Laurent Epstein, a répondu.

La suite après cette publicité

«C’est le plus gros contributeur individuellement. Mais on ne le froisse pas, Canal+ est aujourd’hui en concurrence tous les jours avec Netflix, Prime Video et les autres. On lui dit juste qu’on ne peut pas se permettre de ne pas parler aux nouveaux acteurs. Est-ce que cela l’inquiète ? Peut-être… Mais Canal+ est puissant et sait ce qu’il a à faire», a-t-il déclaré dans les colonnes de L’Équipe.

Suivez les chocs de la 3ᵉ journée de Ligue des champions sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier