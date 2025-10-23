Liverpool : pourquoi Alexander Isak a été remplacé à la mi-temps

Alexander Isak, recruté pour 145 millions d’euros cet été, a dû quitter ses coéquipiers à la mi-temps du large succès de Liverpool à Francfort (5-1) en Ligue des Champions, victime d’une gêne à l’aine selon le Daily Mail. Titulaire pour la 2e fois en trois jours, l’attaquant suédois de 25 ans a ressenti une douleur avant la pause et a été remplacé par précaution. « Alexander était bien préparé à jouer, mais les marges sont faibles. J’espère que ce n’est pas trop grave », a expliqué Arne Slot après la rencontre avant d’ajouter : « c’est toujours un équilibre difficile à trouver avec un joueur qui revient après trois mois d’absence. Les gens veulent qu’il joue plus longtemps, mais voilà, on le fait jouer deux fois en trois jours et il doit sortir. Nous espérons le meilleur. »

L’entraîneur néerlandais a confirmé que les deux blessés de la soirée, Isak et Jeremie Frimpong (touché aux ischios), seront évalués à leur retour à Liverpool. Le staff espère qu’il ne s’agit que d’un simple contretemps pour l’ancien buteur de Newcastle, auteur d’un seul but depuis son arrivée à Anfield. Malgré ces inquiétudes, Slot s’est dit satisfait de la prestation collective et de la réaction de son équipe après 4 défaites de rang, tout en saluant la performance d’Hugo Ekitike, buteur et inspiré face à son ancien club. « Ces dernières semaines, nous avons créé énormément de situations, mais nous n’avons pas toujours su les convertir. Aujourd’hui, avec Alex (Isak) et Hugo, j’ai aligné deux joueurs capables de marquer », a expliqué Slot après la rencontre.