Droits TV : DAZN veut piquer la Ligue des Champions à Canal+

Qui raflera la mise ? À l’heure actuelle, Canal+ a de très fortes chances de ne plus être l’unique diffuseur des coupes d’Europe de l’UEFA en France. Pour rappel, la chaine cryptée débourse chaque année la somme record de 480 M€ pour nous faire vivre la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Conference sur ses antennes. Aujourd’hui, l’UEFA est devenue encore plus gourmande et a ouvert son marché aux géants du numérique (Netflix, Apple TV, Amazon par exemple), de très sérieux concurrents pour C+, pour l’obtention des droits TV pour la période 2027-2031.

Ça se gâte pour Canal+

Récemment interrogé par L’Équipe, le directeur du marketing de l’UEFA, Guy-Laurent Epstein, avait d’ailleurs été très clair sur les ambitions de l’instance dirigeante du football européen. « Aujourd’hui, sur les trois compétitions, on réalise 4,4 milliards d’euros de revenus par saison (dont 3,6 pour la C1), on veut dépasser largement les 5 milliards. Lors du dernier appel d’offres, la croissance était de 25%, mais nous avions lancé le nouveau format. Cette fois-ci, nous visons encore 20 à 25% d’augmentation. » En plus de ça, les géants du numérique sollicités par l’UEFA pourraient même faire une offre liant les cinq plus gros marchés (France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie). Et si le montant de ces offres est supérieur aux propositions d’autres acteurs, pays par pays, l’affaire sera entendue.

Pour décrocher le jackpot, l’UEFA a donc sollicité de nouveaux acteurs pour la diffusion, mais elle a également changé d’agence pour vendre ses lots. Exit Team Marketing, place à Relevent. Un changement qui s’est traduit par un découpage des lots inédit. Et aujourd’hui, tout le monde se bat pour avoir le lot A. Un lot qui comprend la meilleure affiche du mardi, la finale de la Ligue des Champions, la Supercoupe d’Europe, ainsi que les résumés des autres rencontres et des extraits pour les réseaux sociaux. Vous l’aurez compris, Canal+ a de quoi trembler, même si Epstein a voulu calmer le jeu.

L’Arabie saoudite pousse DAZN à sortir du bois

« C’est le plus gros contributeur individuellement. Mais on ne le froisse pas, Canal+ est aujourd’hui en concurrence tous les jours avec Netflix, Prime Video et les autres. On lui dit juste qu’on ne peut pas se permettre de ne pas parler aux nouveaux acteurs. Est-ce que cela l’inquiète ? Peut-être… Mais Canal+ est puissant et sait ce qu’il a à faire. » Depuis, The Guardian a fait de nouvelles révélations. Le journal anglais assure que DAZN veut aussi se mêler à la bataille pour la C1 ! Une entrée en jeu impulsée par l’Arabie saoudite.

Le média rappelle que « la société saoudienne Surj Sports Investment a acheté 10 % des parts de DAZN pour 1 milliard de dollars (environ 862 M€) en février 2025, deux mois après que la plateforme de streaming ait accepté de verser la même somme à la FIFA pour obtenir les droits mondiaux exclusifs de la Coupe du Monde des Clubs ». Convaincu par les audiences réalisées durant ce Mondial organisé aux États-Unis, DAZN veut donc surfer sur sa bonne dynamique et s’offrir le meilleur de la prestigieuse Ligue des Champions. Une envie d’investir qui serait également liée au choix de la plateforme de réduire ses coûts ailleurs (désengagement en Ligue 1, renégociation à la baisse du contrat de diffusion de la Jupiler League en Belgique).