PSG : la réponse cash de Samir Nasri à Luis Enrique sur Lucas Chevalier

À l’heure où le Paris Saint-Germain va défier le Bayer Leverkusen dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des Champions, Luis Enrique a pris le temps hier, en conférence de presse, de défendre Lucas Chevalier. Face aux critiques reçues par l’ancien Lillois, l’entraîneur espagnol a fait le parallèle avec Gianluigi Donnarumma en accusant la presse française d’avoir démoli le portier italien durant quatre ans, avant de l’encenser. Une réponse qui n’a pas convaincu à Samir Nasri.

« Oui, mais on a le droit de le dire s’il n’est pas bon. Il est gentil Luis Enrique. On ne remet pas en question le talent de Lucas Chevalier. On sait que c’est un gardien qui est talentueux parce que lorsqu’il était à Lille, on faisait l’éloge de son talent. On le voyait aller dans un club beaucoup plus grand que Lille. Aujourd’hui, on est en droit de se dire qu’ils ont laissé partir Donnarumma, qui a remporté le trophée de meilleur gardien du monde. Chevalier le remplace et pour l’instant, l’habit est trop grand pour lui sur les matches qui comptent. Ce n’est pas un jugement définitif, au contraire. Il va être décisif pour le PSG. Il colle mieux à la philosophie de Luis Enrique, c’est une certitude, de par son jeu au pied. Mais pour l’instant, Tottenham, Marseille, Strasbourg, il y a des erreurs et on est en droit de le dire aussi », a-t-il déclaré sur le plateau de Canal+.

