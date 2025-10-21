Le communiqué larmoyant du Barça après l’annulation du match à Miami

Le match de la discorde n’aura pas lieu. Plus tôt ce mardi, la Liga a annoncé l’annulation du Villarreal-Barça qui devait se jouer à Miami le 21 décembre prochain. Suite à la polémique énorme qui a secoué l’Espagne ces derniers jours, avec des joueurs qui se sont positionnés contre la tenue du match aux Etats-Unis, la Liga est revenue sur son choix et le match se jouera à Villarreal. Dans un communiqué, le Barça a regretté l’annulation du match en terres américaines.

« Le FC Barcelone respecte la décision d’annuler le match contre Villarreal à Miami pour la 17e journée de Liga, tout comme il a respecté et s’est engagé à l’époque à le disputer. Le FC Barcelone regrette l’occasion manquée de développer l’image de la compétition sur un marché stratégique, porteur de croissance et générateur de ressources pour le bien de tous. Le club apprécie le soutien et l’affection inconditionnelle de ses supporters aux États-Unis et regrette profondément qu’ils ne puissent assister à ce match officiel dans leur pays », a ainsi indiqué le champion d’Espagne sur son site internet, qui voit au passage quelques millions d’euros s’envoler.