Brest réaffirme son projet de nouveau stade malgré la suspension du tribunal administratif

Après la suspension de l’arrêté préfectoral autorisant la construction du nouveau stade de Brest, Arkéa Park, le club et les porteurs du projet contre-attaquent. Dans un communiqué, le Stade Brestois assure que « la décision du tribunal administratif ne remet pas en cause la qualité du projet », ni les mesures prévues pour limiter son impact environnemental. Denis Le Saint, président des Ti Zefs, souligne que le tribunal invite seulement à fournir des informations plus précises et confirme que le club reste déterminé à faire avancer son projet d’Arkéa Park, indispensable à l’évolution du seul club professionnel du département.

La suite après cette publicité

La préfecture du Finistère, Brest Métropole et la commune de Guipavas réaffirment leur soutien et précisent que le calendrier du projet n’est pas impacté et que l’instruction du permis de construire se poursuit. Malgré la contestation de 3 associations environnementales et la suspension temporaire décidée par le tribunal, le Stade Brestois et les autorités locales insistent sur l’intérêt public majeur de ce stade de 15 000 places, prévu d’ici à 2028.