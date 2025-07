Le Stade Brestois valide son nouveau stade

La commission d’enquête publique a donné son feu vert au futur stade de Brest. Dans un avis favorable rendu ce mardi 15 juillet, elle a souligné la pertinence du projet et son caractère d’intérêt général, confirmant ainsi l’ancrage territorial de l’Arkéa Park, prévu à Guipavas. Selon Brest Métropole, plus de 2 200 contributions citoyennes ont été recueillies durant l’enquête, témoignant d’un réel intérêt du grand public : «la procédure a permis de dégager une vraie représentativité des avis et de confirmer la pertinence du projet au regard des enjeux du territoire», précise la collectivité dans un communiqué.

Du côté du club, les coprésidents du Stade Brestois se sont félicités de cette étape franchie : «à l’aune de ces nombreuses contributions, nous sommes heureux de voir que le grand public s’intéresse à l’Arkéa Park. Six mois après la déclaration d’intérêt général par la ministre des Sports, cet avis est une nouvelle confirmation que nous allons dans la bonne direction.» L’Arkéa Park, qui viendra remplacer le vétuste stade Francis-Le Blé en centre-ville, proposera 15 000 places dans un cadre plus moderne et adapté aux standards actuels. Le coût global du chantier est estimé à 106,5 millions d’euros, avec une livraison prévue au troisième trimestre 2028, selon le rapport d’enquête.