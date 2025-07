Brest : Grégory Lorenzi a des doutes sur le futur remplaçant de Bizot

Alors que le départ de Marco Bizot, transféré de Brest vers Aston Villa, a été officialisé ce mardi 15 juillet, plusieurs noms sont sortis ces derniers jours comme potentiels successeurs du Néerlandais dans la cage du Stade Brestois. Le directeur sportif du club, Grégory Lorenzi, a fait le point, laissant un immense doute sur le nom du futur gardien de Brest selon Ouest-France.

«C’est un poste clé. Cela demande beaucoup de moyens quand on veut remplacer quelqu’un qui a aussi eu une aura sportive », a déclaré le directeur sportif brestois avant d’ajouter : «on essaiera de trouver le meilleur équilibre à la fois sportif et financier. » Depuis l’annonce du départ de Bizot, plusieurs noms ont circulé parmi ses possibles successeurs, notamment Alban Lafont, Anthony Lopes, ou encore Daniel Peretz. Mais Grégory Lorenzi a démenti à sa manière : «il y a beaucoup de noms qui ressortent, beaucoup de bêtises aussi. Je ne pense pas qu’à l’heure actuelle, sur les trois joueurs cités, il y ait le futur gardien du Stade Brestois.» Pour le moment, c’est Arthur Desmas qui l’a remplacé durant le stage. Mais le natif de Brest, toujours libre de tout contrat, est seulement de retour provisoirement à Brest afin de s’entretenir avec le club, tandis que la doublure Grégoire Coudert est toujours là, tout comme Noah Jauny, malgré plusieurs sollicitations en Championship et League One. Ce sera donc le feuilleton de l’été du côté de Brest.