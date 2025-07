Barça : Lamine Yamal répond aux critiques

Des vacances avec Neymar, un anniversaire qui a fait jaser toute l’Europe et qui a même des conséquences au niveau politique en Espagne, Lamine Yamal a fait fort durant sa coupure estivale. Le jeune garçon désormais âgé de 18 ans a décidé de s’amuser sans prendre en compte le regard des gens et c’est bien comme ça qu’il compte continuer à avancer, comme il l’a expliqué à l’occasion de la conférence de presse officialisant sa prolongation de contrat avec le FC Barcelone.

« Les critiques et les compliments, si ça ne vient pas de ma famille, je n’y prête pas attention », a-t-il ainsi lancé, avant de justifier un peu plus sa manière de vivre. « Je joue pour le Barça, et quand je suis loin de la Ciutat Esportiva, je profite de la vie, c’est tout », a-t-il déclaré pour clore la conférence de presse.