Manchester United prépare le transfert de la trahison

Les mercatos se suivent et se ressemblent pour Marcus Rashford. Il y a six mois, l’Anglais, qui n’entrait plus dans les plans de Ruben Amorim, poussait en coulisses pour rejoindre le FC Barcelone. Finalement, il n’avait pas eu gain de cause et avait posé ses valises durant six mois à Birmingham. Prêté à Aston Villa sans option d’achat, il a marqué 4 buts et délivré 5 assists en 17 apparitions toutes compétitions confondues sous les ordres d’Unai Emery. Il a surtout rappelé qu’il pouvait être un redoutable joueur. Cela n’a d’ailleurs pas échappé à plusieurs écuries.

Le FC Barcelone en tête. Les Culés ont toujours un œil sur le Mancunien de 27 ans. Mais il fait office de plan B, derrière Luis Diaz (Liverpool). Mais ce dernier a dit oui au Bayern Munich, qui a aussi coché le nom de Rashford dans sa liste élargie. Cette porte devrait donc se refermer si les Munichois parviennent à convaincre les Reds. Le club de la Mersey veut continuer avec le Colombien, qui lui veut partir. Un prix de 100 M€ a été fixé. Fermes pour le moment, les pensionnaires d’Anfield anticipent malgré tout un potentiel départ. D’autant que Darwin Nuñez est aussi partant.

Une première depuis 64 ans entre MU et le LFC

Si la priorité est Alexander Isak, il ne sera pas facile de convaincre Newcastle à moins d’une offre exceptionnelle. En parallèle, les Anglais suivent plusieurs pistes. Comme expliqué sur notre site, Rodrygo plaît. Le Daily Mail ajoute les noms de Victor Osimhen, Olie Watkins, Yoane Wissa, Hugo Ekitike et… Marcus Rashford. Oui, vous avez bien lu. Liverpool suit la situation du joueur de Manchester United. La publication britannique explique que le cas de la star des Red Devils a été évoqué en interne lors d’une conversation.

Il n’y a pas eu forcément d’avancées majeures, mais cette option existe et est sur la table. The Sun ajoute qu’un transfert de Rashford chez les Reds serait une première depuis 61 ans. En effet, le dernier joueur à être passé directement de MU à Liverpool est Phil Chisnall. C’était en 1964. En 2007, Gabriel Heinze était tout près d’en faire de même après une brouille avec Sir Alex Ferguson. Mais il n’avait pas franchi le pas. Les deux clubs rivaux évitent de traiter ensemble. Un transfert de Rashford, formé au club, serait une sacrée trahison et une nouveauté. Son prix a été fixé à 48 M€. MU, qui est vendeur, étudiera cette option si Liverpool passe la seconde.