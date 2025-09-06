PSG : Rodri tranche pour le Ballon d’Or

Dans un peu plus de deux semaines, nous serons enfin fixés. En effet, depuis des mois, le débat sur le prochain Ballon d’Or affole les réseaux sociaux. Alors que plusieurs joueurs semblent se détacher, trois joueurs sont régulièrement cités pour être les favoris à la victoire finale : Ousmane Dembélé, Lamine Yamal et Achraf Hakimi. Pour autant, c’est bien le Français qui semble faire le plus l’unanimité. Vainqueur de la Ligue des Champions en empilant les buts, l’ancien de Rennes a impressionné lors de la saison précédente.

Ce samedi, le natif de Vernon a pu compter sur un soutien de taille. En effet, présent en conférence de presse avant le match de l’Espagne contre la Turquie ce dimanche, Rodri, Ballon d’Or en titre, a donné sa voix en faveur de "Dembouz" et…Vitinha : «le Ballon d’Or est difficile. Le PSG a été l’équipe de la saison et il serait difficile de ne pas le donner à quelqu’un de cette équipe. Je suis content pour Luis Enrique. J’aimerais le voir remporté par Lamine ou Pedri, mais sur le plan sportif, Dembélé ou Vitinha.»