EdF : après Dembélé, Désiré Doué quitte le rassemblement

C’est un véritable coup dur qui frappe l’effectif parisien et l’équipe de France. Avant le deuxième match de qualifications contre l’Islande, dans leur Parc des Princes, mardi, Ousmane Dembélé et Désiré Doué étaient incertains après être sorti sur blessure contre l’Ukraine, vendredi soir. Dans la soirée, on apprenait que Dembélé était touché à la cuisse droite et allait devoir quitter le rassemblement de l’équipe de France.

Si cela semblait moins inquiétant pour Désiré Doué, L’Équipe informe également que l’autre ailier de 20 ans du Paris Saint-Germain, victime d’un coup à un mollet vendredi et sorti à la mi-temps, va lui aussi quitter le groupe France pour être remis à disposition du PSG. Un coup dur avant la reprise de la Ligue des Champions, alors que Luis Enrique s’est également lourdement blessé vendredi, à vélo, et va devoir être opéré de la clavicule.