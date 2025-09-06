Qualifs CdM 2026 : la Hongrie accrochée par l’Irlande, l’Autriche et la Bosnie assurent

Pour son entrée dans ces éliminatoires à la Coupe du monde 2026, la Hongrie de Dominik Szoboszlai se déplaçait sur la pelouse de l’Aviva Stadium pour affronter l’Irlande. Les Hongrois n’ont pas mis longtemps avant de trouver le chemin des filets, grâce à Barnabas Varga (2e, 0-1). À la suite d’un corner de Szoboszlai, Roland Sallai a ensuite permis aux visiteurs de faire le break (16e, 0-2). Au retour des vestiaires, Evan Ferguson a entretenu l’espoir pour les Irlandais (49e, 1-2), qui ont évolué en supériorité numérique après le carton rouge de Sallai (53e). Adam Idah a finalement arraché le point du match nul pour l’équipe de Heimir Hallgrimsson (2-2, 90e + 3).

Irlandais et Hongrois se partagent donc les points pour leur premier match dans ce groupe F des qualifications au Mondial. Mardi, la Hongrie recevra le Portugal, à Budapest. Les Verts et Blancs, eux, affronteront l’Arménie. Dans le groupe H, l’Autriche a battu Chypre sur la plus petite des marges (1-0), grâce à un but sur penalty de Marcel Sabitzer (54e). La Das Team affrontera la Bosnie-Herzégovine, qui s’est baladé à Saint-Marin (0-6), avec un doublé de l’éternel Edin Dzeko (70e, 72e).

Les résultats du multiplex de 20h45 :

Groupe F :

Irlande 2-2 Hongrie : Evan Ferguson (49e) et Adam Idah (90e + 3) / Barnabas Varga (2e) et Roland Sallai (16e).

Groupe H :

Autriche 1- 0 Chypre : Marcel Sabitzer (54e, s.p).

Saint-Marin 0 - 6 Bosnie-Herzégovine : Benjamin Tahirovic (22e), Edin Dzeko (70e, 72e), Samed Bazdar (81e), Karim Alajbegovic (85e) et Nihad Mujakic (90e).