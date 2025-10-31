Un gardien de Tottenham prend sa retraite à 27 ans pour devenir photographe

Alfie Whiteman, ancien gardien de Tottenham, a décidé de mettre un terme à sa carrière à seulement 27 ans pour se consacrer à la photographie et au cinéma. Formé au club londonien et membre de l’effectif vainqueur de la Ligue Europa l’an passé, il explique avoir rapidement ressenti le poids de la vie de footballeur stéréotypé : « le golf, le sac Gucci, la voiture… on devient le reflet de son environnement », a-t-il à The Athletic. Après des prêts en Suède et une seule apparition avec l’équipe première, Whiteman a choisi de chercher le bonheur ailleurs, désormais loin du football professionnel.

«Alfie Whiteman a pris sa retraite sportive pour entamer une nouvelle carrière de réalisateur et de photographe. Nous te souhaitons le meilleur, Alfie !», écrivent les Spurs ce vendredi. Aujourd’hui, Whiteman travaille comme photographe pour la société de production Somesuch, collaborant avec des marques comme Nike et des artistes tels que Central Cee, tout en voyageant à travers le monde. Il a aussi expliqué qu’il n’a pas regardé un seul match de football depuis et se décrit comme un artiste multidisciplinaire explorant la photographie, la réalisation ainsi que la musique.