Menu Rechercher
Commenter 4
Officiel Premier League

Un gardien de Tottenham prend sa retraite à 27 ans pour devenir photographe

Par Allan Brevi
1 min.
Le Tottenham Hotspur Stadium @Maxppp

Alfie Whiteman, ancien gardien de Tottenham, a décidé de mettre un terme à sa carrière à seulement 27 ans pour se consacrer à la photographie et au cinéma. Formé au club londonien et membre de l’effectif vainqueur de la Ligue Europa l’an passé, il explique avoir rapidement ressenti le poids de la vie de footballeur stéréotypé : « le golf, le sac Gucci, la voiture… on devient le reflet de son environnement », a-t-il à The Athletic. Après des prêts en Suède et une seule apparition avec l’équipe première, Whiteman a choisi de chercher le bonheur ailleurs, désormais loin du football professionnel.

La suite après cette publicité
Tottenham Hotspur
Alfie Whiteman has retired from football to begin a new career as a director and photographer 🎬

Wishing you all the best, Alfie! 🤍
Voir sur X

«Alfie Whiteman a pris sa retraite sportive pour entamer une nouvelle carrière de réalisateur et de photographe. Nous te souhaitons le meilleur, Alfie !», écrivent les Spurs ce vendredi. Aujourd’hui, Whiteman travaille comme photographe pour la société de production Somesuch, collaborant avec des marques comme Nike et des artistes tels que Central Cee, tout en voyageant à travers le monde. Il a aussi expliqué qu’il n’a pas regardé un seul match de football depuis et se décrit comme un artiste multidisciplinaire explorant la photographie, la réalisation ainsi que la musique.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Tottenham
Alfie Whiteman

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Tottenham Logo Tottenham
Alfie Whiteman Alfie Whiteman
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier