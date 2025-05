Tottenham vient à bout de Manchester United et remporte la Ligue Europa !

Un adage du sport dit parfois que «seul le résultat compte.» Et à voir l’explosion de joie de Brennan Johnson et de ses coéquipiers au coup de sifflet final, on a tendance à penser qu’à Tottenham, en effet, seul le résultat comptera ce soir. Privés de James Maddison et Dejan Kulusevki entre autres, les Spurs abordaient cette finale peu en confiance, s’appuyant sur un trident offensif composé de Richarlison, Dominic Solanke et Brennan Johnson donc. En face se présentait face à eux une autre bête blessée, plus mentalement que physiquement : Manchester United. Les hommes de Ruben Amorim ont terminé la saison en roue libre en Premier League, mais ont su se défaire de trois prétendants au titre que sont la Real Sociedad, Lyon et Bilbao.

Et dans l’antre de San Mames, la pression qui se dégageait en début de rencontre était palpable. Des les premières touches de balle, on a senti deux formations craintives, qui ont multiplié les imprécisions techniques pendant toute la rencontre, à l’image d’un Bruno Fernandes qui n’a été que l’ombre de lui-même aujourd’hui. Imprécis, le Portugais est suppléé par Casemiro en début de rencontre, venu couper deux contre-attaques dangereuses des Spurs. Souvent présents sur coup de pieds arrêtés, les Londoniens ont été les plus dangereux en première période, mais n’ont pas réellement mis en danger Onana. Jusqu’à ce centre de Pape Matar Sarr coupé par Solanke, qui au bout d’un cafouillage et d’un ballon qui ricoche sur Luke Shaw, parvient à tromper la vigilance du gardien camerounais (1-0, 42e).

Le premier trophée de Tottenham depuis 2008

Derrière ce but, les Mancuniens vont tenter de jouer plus haut, mais Micky van de Ven veille au grain dans son duel face à un Rasmus Hojlund pas en réussite. Le Néerlandais s’improvise même pompier de service pour sauver le ballon sur sa ligne après un cafouillage de Gugliemo Vicario sur une de ses sorties aériennes. L’entrée d’Alejandro Garnacho va animer la fin de cette finale, l’Argentin se montrant bien plus provocant balle au pied qu’un Mason Mount transparent pendant plus d’une heure. C’est même sur une de ses frappes que United s’offre sa plus belle occasion de la seconde mi-temps, mais Vicario s’étend rapidement au sol sur la tentative sèche de Garnacho.

La fin de match était plus de l’ordre de l’attaque-défense pour Manchester United. Avec l’entrée de Danso à la place de Brennan Johnson, les Spurs ont accepté de subir, et ce sont des vagues rouges qui ont déferlé sur un but soutenu par toute une tribune aux couleurs des Spurs juste derrière lui. Une tête de Bruno Fernandes qui fuit le cadre, une tentative d’Amad Diallo, une autre tête de Luke Shaw à bout portant, mais finalement pas de héros comme contre Lyon : jamais les Red Devils n’ont trouvé la faille. Tottenham remporte un trophée, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 17 ans, et la victoire en Carabao Cup en 2008, mais surtout empoche son quatrième titre européen après la Coupe des Coupes en 1963, et la Coupe de l’UEFA, ancêtre de la Ligue Europa, en 1972 et 1984.