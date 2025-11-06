Inter Miami : le nouveau gros craquage de Luis Suárez

Luis Suárez va devoir regarder depuis le banc le match décisif de l’Inter Miami dans les play-offs de MLS. La commission de discipline de la ligue américaine l’a suspendu après son geste violent sur Andy Najar, latéral droit de Nashville, samedi dernier. Alors que l’Inter Miami était mené 2-0, l’attaquant uruguayen, poussé dans la surface, a répliqué par un coup de talon porté aux parties intimes de Najar, qui s’est effondré au sol. L’arbitre n’avait pas sanctionné l’ancien joueur du FC Barcelone sur le moment, mais la MLS a jugé l’action digne d’une suspension pour « conduite violente » et d’une amende dont le montant reste inconnu.

Ce nouvel écart intervient quelques semaines après un précédent incident : en septembre, Luis Suárez avait déjà écopé de 3 matches de suspension pour avoir craché sur un membre du staff des Seattle Sounders lors de la finale de la Leagues Cup, sanction qui s’était ajoutée à 6 matches de suspension dans les futures éditions de la compétition. À presque 39 ans, l’Uruguayen continue de se faire remarquer… pour de mauvaises raisons. Toutefois, il a atteint la barre de 600 buts en carrière.