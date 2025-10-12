Menu Rechercher
Luis Suárez atteint le cap des 600 buts en carrière

Par Allan Brevi
Inter Miami 4-0 Atlanta United

Luis Suárez a franchi un nouveau cap historique en atteignant les 600 buts en carrière grâce à son but inscrit avec l’Inter Miami contre l’Atlanta United cette nuit en MLS, à la 61e minute, lors de la victoire 4-0 de son équipe. Une étape exceptionnelle pour l’attaquant uruguayen, qui rejoint ainsi l’élite des plus grands buteurs de l’histoire du football. Avec ses performances dans différents clubs et championnats, Suárez continue de marquer les esprits et d’écrire sa légende malgré ses 38 ans.

Répartis entre ses passages au FC Barcelone (198 buts), Ajax (111), Liverpool (82), Uruguay (69), Inter Miami (42), Atlético de Madrid (34), Grêmio (29), Nacional (20) et Groningen (15), ses 600 buts témoignent de sa constance et de son efficacité tout au long de sa magnifique carrière. Pour de nombreux observateurs, Suárez reste l’un des plus grands numéros 9 de l’histoire, et ce nouveau record vient renforcer son statut déjà légendaire dans le monde du football.

